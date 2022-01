Mercato NBA, conferme e tagli: le mosse delle squadre

Dal 10 gennaio in avanti, i contratti dei giocatori a roster in NBA saranno completamente garantiti per il resto della stagione in corso. Stante il meccanismo waiver che regola il processo di taglio di un giocatore, le carte sono già state scoperte in queste ore. Ricapitoliamo le mosse più recenti delle squadre.

NBA, i giocatori tagliati prima della deadline sui guaranteed contract

Boston Celtics: Jabari Parker

Indiana Pacers: Kelan Martin (6 gennaio)

New Orleans Pelicans: Gary Clark

New York Knicks: Denzel Valentine (6 gennaio)

Oklahoma City: Miye Oni

in aggiornamento

Leggi anche:

Mercato NBA, tutti i 10 day contract 2021-22

Risultati NBA: Giannis spazza via i Nets, LeBron mette la quarta ai suoi Lakers

NBA, LeBron James al 10° posto all-time per palle rubate