Adam Silver ammette: “Las Vegas è sulla lista in caso di espansione”

Las Vegas è con ogni probabilità la città più dinamica degli Stati Uniti. Il paradiso del divertimento, del gioco d’azzardo annovera tra i suoi gioielli più preziosi i Las Vegas Raiders, militanti in NFL, i Vegas Golden Knights dell’hockey sul ghiaccio e le Las Vegas Aces, team di basket femminile. In tutto questo manca una sponda maschile, che si sposerebbe alla perfezione con l’eccentricità della città.

Adam Silver, intervenuto nel corso del World Congress of Sport tenutosi a New York, ha parlato di questa possibilità, di inserire il Nevada tra gli stati membri della NBA:

“Non è mai stato il nostro obiettivo quello di essere i primi. In passato siamo stati una delle leghe che ha incoraggiato e accolto con favore l’idea di creare franchigie a Las Vegas. A parte l’aspetto del gioco abbiamo sempre pensato che fosse un buon mercato.”

Il commissioner ha rilasciato parole gratificanti per la città, lasciando intendere che inserire Las Vegas tra le franchigie NBA sarebbe sicuramente una scelta di successo:

In conclusione, Adam Silver si è leggermente sbilanciato:

“Las Vegas è sulla lista in caso di espansione. Attualmente non è il caso, ma se lo sarà non c’è dubbio che Las Vegas sarà nella lista.”