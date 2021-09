NBA, gli Orlando Magic aggiungono al roster E’Twaun Moore

Dopo essersi aggiudicati uno tra i prospetti più interessanti del Draft 2021, con la presa di Jalen Suggs, ora gli Orlando Magic stanno aggiungendo qualche veterano al loro roster.

In un pacchetto guardie che include già parecchi giovani come Cole Anthony, Markelle Fultz e RJ Hampton, E’Twaun Moore andrà a ricoprire una figura di sicuro affidamento e di aiuto alle giovani stelle.

All’età di 32 anni, E’Twaun Moore ha già avuto un’esperienza in quel di Orlando, avendoci giocato rispettivamente nella sua seconda e terza stagione in NBA. Dopo aver aiutato i Suns a raggiungere le Finals l’anno scorso, facendo il rinforzo dalla panchina nei momenti in cui Chris Paul era fuori, ora tornerà ad avere un ruolo di maggiore responsabilità in campo.

In una realtà in ricostruzione come quella dei Magic, Moore non si ritroverà a lottare in palcoscenici alti, ma piuttosto, potrà essere un esempio per tutte le guardie giovani presenti in squadra; la scorsa stagione, ha registrato una media di 5 punti, 1.5 assist e 1.7 rimbalzi in circa 14 minuti giocati a partita.

Con un contratto da 2.64 milioni di dollari all’anno, i Magic sperano di ritrovarsi con un giocatore che – nonostante l’età avanzata – possa ancora fare la differenza in una piccola realtà come quella di Orlando, aiutando i compagni soprattutto a livello mentale.

