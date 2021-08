NBA, Charles Barkley: “LeBron James non è il miglior giocatore al mondo”

Pochi giorni fa LeBron James ha twittato in disaccordo rispetto all’ultimo sondaggio pubblicato da ESPN, in cui il nativo di Akron non ha ricevuto alcun voto per il titolo di miglior giocatore NBA in vista della prossima stagione. Lo scettro è stato conteso da Giannis Antetokounmpo e Kevin Durant. Ospite di ESPN Chicago, Charles Barkley ha quindi parlato dell’attuale status di James nella lega:

“Non è il miglior giocatore del mondo. Sono contento che voi di Chicago non parliate di LeBron tutti i giorni come fanno altri idioti in TV. Si è arrivati ​​al punto in cui ogni deficiente in TV deve leggere e analizzare un tweet su James e parlarne per un’intera settimana. Detto questo, LeBron non è il miglior giocatore. Per me è una questione tra Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo. Questi due ragazzi sono probabilmente classificati come primo e 1A. Quindi non capisco perché LeBron debba twittare in quella maniera… Vi dirò, c’è una cosa che mi piace di questa offseason: è Giannis che non dice una parola. Mi piace che non abbia detto niente quest’estate, ha lasciato che tutti i giocatori twittassero tra di loro.”