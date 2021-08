Mercato NBA, Daniel Theis cambia casacca: accordo coi Rockets

Continuano i movimenti in questa free agency. Cambia casacca anche il centro tedesco Daniel Theis che, dopo una stagione passata tra Boston e Chicago, raggiunge gli Houston Rockets. Per lui un accordo sulla base di una sign-n-trade con gli stessi Bulls, sfruttando la trade exception da $8.28 milioni dall’affare che portò l’anno scorso Victor Oladipo ai Miami Heat.

Per sources, the Rockets will use the Oladipo trade exception and work a sign-and-trade with the Bulls to get Daniel Theis. https://t.co/PVXE6BqVlM

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) August 3, 2021