Mercato NBA, i Sacramento Kings pensano seriamente a Damian Lillard

Il mondo della musica ha, ogni estate, la sua hit. Quella canzone che si ripete fino allo sfinimento, ma che fa ballare e cantare ogni volta che la si sente, ergendosi a emblema di quella specifica stagione. Parallelamente nel mondo della NBA, in periodo di mercato, si insinua puntualmente un tormentone, un nome destinato a far discutere. E stavolta è il turno di Damian Lillard.

La point guard dei Portland Trail Blazers è da anni una delle migliori, delle più decisive del campionato e in quanto tale punta solo al meglio. Lillard ha fame di vittoria e non intende chiudere la carriera rischiando di essere ricordato come uno dei migliori giocatori, ma tra i meno vincenti. L’incertezza sul futuro che trapela ultimamente dalle sue parole ha scatenato le voci circa un possibile separazione dai Portland Trail Blazers dopo nove stagioni. Inevitabilmente molte franchigie hanno alzato le antenne in vista di eventuali sviluppi, tra cui i Sacramento Kings.

La franchigia della California è reduce da un anno concluso al dodicesimo posto della Western Conference con 31 vittorie e 41 sconfitte. Le stagioni senza Playoff sono diventate quindici, poiché l’ultima comparsa risale al 2006. Quindici stagioni che hanno il sapore di un’eternità e Damian Lillard potrebbe essere l’uomo giusto per iniziare un nuovo corso. I Sacramento Kings offrono un connubio interessante tra veterani come Buddy Hield, Harrison Barnes o Delon Wright e giovani di assoluto livello del calibro di De’Aaron Fox e Tyrese Haliburton. Nonostante il numero 0 dei Blazers sembri maggiormente orientato verso una contender, in caso di addio, i Kings proveranno a far carte false per portarlo in California.

