NBA, infortunio per Cameron Payne: resta in campo solo 4 minuti

Brutta notizia per i Phoenix Suns, che nella nottata hanno perso l’eroe di Gara 2, Cameron Payne, a causa di un infortunio alla caviglia. Il giocatore è rimasto solamente 4 minuti, segnando due punti, prima dell’accaduto.

Una notizia che non farà per nulla felice il coach Monty Williams, dopo che Payne stava mantenendo 12 punti, 2.3 rimbalzi e quasi 4 assist di media come importante parte della second unit dei Suns. Dopo la prestazione da 29 punti in Gara 2, i tifosi di Phoenix erano fiduciosi riguardo la lunghezza della propria panchina, ma adesso dovranno aspettare il responso dei medici.

Cameron Payne si è infortunato a 30 secondi dalla fine della prima frazione di gioco, quando la sua caviglia ha compiuto un movimento decisamente innaturale nel tentativo di deviare un passaggio. Il giocatore è stato aiutato dai compagni ad uscire, continuando a zoppicare anche nel tunnel.

Con la sua uscita dai giochi, i Suns perdono un giocatore dotato di un importante pacchetto offensivo. Payne ha dimostrato più volte di possedere diversi modi di concludere al ferro in lay-up, e di avere tra le sue armi un floater decisamente rispettabile. Inoltre, con il 35% da dietro l’arco, è comunque un buon tiratore dagli scarichi, da utilizzare quando la difesa collassa su Devin Booker o su Chris Paul.

In ogni caso, squadra, tifosi e allenatore aspettano il responso medico per valutare le condizioni del giocatore, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Leggi anche:

NBA, Dallas ha scelto: Jason Kidd è il nuovo allenatore dei Mavericks

La reazione dei giocatori NBA alla prestazione da record di Trae Young

Olimpiadi Tokyo 2020, James Harden lascia Team USA per infortunio