NBA, Steve Nash torna su Durant: “Sono fiero di lui”

Quando tutto sembrava essere fuori controllo, a far rientrare il treno sui binari ci ha pensato il solito Kevin Durant. In gara-5 della serie contro i Milwaukee Bucks, disputatasi al Barclays Center, il numero 7 dei Brooklyn Nets, grazie anche alla complicità di Jeff Green, guida al successo la sua franchigia. E lo fa con una prestazione senza precedenti: 49 punti, 17 rimbalzi e 10 assist. Per la felicità di coach Steve Nash.

L’allenatore dei newyorkesi, alla sua prima esperienza in panchina, è tornato su questa gara e questa prestazione ai microfoni di Sports New York. Queste le sue parole su Kevin Durant:

“Mia moglie e mia figlia si sono divertite. E io sono fiero di lui perché so quello che porta sul campo ogni sera. Conosco la sua etica, la sua routine e l’impegno che ha dedicato nella riabilitazione per un infortunio da fine carriera. La sua, forse, miglior prestazione ai Playoff. È incredibile.”

Steve Nash si è poi espresso sull’apporto di un James Harden ancora lontano dalla sua miglior condizione:

“Non sapevo cosa avrebbe potuto darci. È stato strano gettare un giocatore nella mischia non sapendo come avrebbe potuto gestirla fisicamente. Ma averlo sul campo ci ha dato fiducia. Ha fatto alcuni passaggi che solo lui può fare e credo che abbia giocato molti minuti. Non era ancora un James al cento per cento, ma è stato comunque in grado di guidare la squadra.”

Infine, il coach ha parlato delle condizioni di Kyrie Irving:

“Al momento non sono positivo. Ma sono sicuro che riceverà terapie per far passare il rigonfiamento e per accelerare il recupero più velocemente possibile.”

L’appuntamento per gara-6, che può valere il passaggio al turno successivo per i Nets o una nuova parità, è fissato per stanotte.

Leggi anche:

NBA, Tyronn Lue aspetta Leonard: “Siamo ottimisti a riguardo delle sue condizioni”

NBA, infortunio Mitchell: È qualcosa con cui devo convivere

Tutte le notizie di mercato