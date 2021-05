NBA, Masai Ujiri e il rinnovo con i Raptors: “Devo ancora decidere”

Masai Ujiri, president of basketball operations dei Toronto Raptors, oggi, durante una chiamata con alcuni giornalisti, ha detto che nelle prossime settimane parlerà con la proprietà della franchigia canadese, e solo dopo sceglierà se rinnovare o meno. Il general manager nigeriano ha parlato dei suoi obiettivi per i futuri Raptors:

“Tutti dicono: ‘Assegno in bianco, assegno in bianco’. Ma io non sono così concentrato su un assegno in bianco. Abbiamo fatto molte cose qui, ma dobbiamo andare avanti se vogliamo competere con il meglio della NBA. Tutto quello che mi interessa è vincere di nuovo un titolo. Fatemi dire una cosa: tutti hanno dimenticato cosa è successo due anni fa. Si, va bene, abbiamo vinto. Ma a nessuno interessa più. Vogliamo vincerne un altro. Ecco quello che vogliamo. Non ci basta giocare nei play-in, o fare i Playoff, vogliamo vincere il titolo. Tutti ci dicono: ‘Perché non provate a entrare nel play-in?’. A cosa ci serve il Play-in? Tutto quello che ci interessa è vincere un anello e dobbiamo essere nella posizione di farlo”