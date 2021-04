NBA, Steve Kerr spiega le scelte di rotazione

Dopo cinque gare saltate a causa di una distorsione al polso, al ritorno in campo Kelly Oubre Jr. è partito dalla panchina nelle gare contro i Sixers e gli Wizards.

Pare che coach Steve Kerr sia intenzionato a non dare posto in quintetto ad Oubre nelle ultime gare di regular season, lasciando il posto a Kent Bazemore:

“Sembrava avessimo trovato qualcosa con Bazemore nella formazione titolare un paio di settimane fa, quando Kelly si è infortunato. Sembrava che avessimo un buon ritmo. E così sono andato da Kelly prima del suo rientro e gli ho detto cosa stavo per fare. La sua risposta sul campo è stata molto professionale.”

Il contratto in scadenza di Oubre e il ritorno per la prossima stagione di Klay Thompson hanno fatto pensare a una scelta che volesse l’ala ex Suns fuori dai piani di Golden State. Lo stesso Kerr ha precisato durante lo show “Tolbert, Krueger & Brooks” della KNBR la propria posizione:

“Questo ha davvero a che fare solo con quest’anno. Per quanto riguarda il prossimo anno, Klay Thompson tornerà e ovviamente Klay sarà nella formazione titolare. Ma mi piacerebbe riavere Kelly il prossimo anno e poter gestire una rotazione assieme a Klay, Steph e Andrew Wiggins.”

Nel frattempo però bisogna pensare al presente e alla corsa al Play-in della Western Conference che vede gli Warriors in ripresa, trascinati da un enorme Steph Curry e pronti per giocarsi le loro chances di post-season.

