NBA, Damian Lillard: “Io e McCollum siamo molto amici”

In una NBA dominata dai Big Three, ci sono alcuni duo che riescono ancora a stupire e a farsi amare. Quando si parla di duo, nella odierna NBA, la mente finisce subito a Damian Lillard e CJ McCollum. I due giocano da diversi anni assieme in quel di Portland, tuttavia riescono sempre a trovare il modo di stupirci.

Il play, intervistato da NBC Sports, ha parlato del rapporto che c’è fra lui e CJ:

“Naturalmente, quando mi parla ascolto la sua opinione e che cosa ha da dirmi. Abbiamo queste conversazioni dal mio quarto anno e dal suo terzo anno qui in Oregon, ovvero da quando giochiamo insieme titolari. Continuiamo a confrontarsi su tutto, ci rimproveriamo quando necessario. Siamo molto amici, anche fuori dal campo. Ci sono alcuni momenti in cui mi dice, ‘tira quella c**** di palla, non fare questa cosa’. E collaboriamo nello stesso modo anche in difesa.”



Attualmente i Blazers sono quarti nella Western Conference col record di 20-14.

