Carmelo Anthony torna sulla trade Nuggets-Knicks: “Era una decisione da prendere”

Sono passati 10 anni dalla trade che vide costretto Carmelo Anthony lasciare i Denver Nuggets per raggiungere i New York Knicks.

Ospite del WOJ POD, podcast curato da Adrian Wojnarovski di ESPN, il giocatore ha raccontato quei giorni durante la pausa dell’All-Star Game, costantemente martellati dalle insistenti voci di mercato.

Carmelo Anthony on the 10th anniversary of the Nuggets-Knicks trade. Full audio: https://t.co/gNeHbcuobL pic.twitter.com/BN0KIjeQDX

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 22, 2021