NBA, Luke Walton elogia Fox: “Merita l’All-Star Game”

De’Aaron Fox, nonostante i 23.4 punti e 6.7 assist di media a partita, non sembra riscontrare troppa considerazione presso appassionati ed addetti ai lavori. Il prodotto di Kentucky Univeristy non occupa nemmeno il decimo posto della speciale classifica dedicata ai voti ricevuti dalle guardie della Western Conference in vista del prossimo All-Star Game. Questo anonimo piazzamento lo vede in svantaggio rispetto ad Alex Caruso, non esattamente Fox in termini di talento, e Klay Thompson, che non gioca una partita ufficiale dalla Finale NBA 2019.

Ritenendo quanto detto irriguardoso, è stato proprio Luke Walton, coach dei Sacramento Kings, a difendere la sua stella. L’ex allenatore dei Lakers, se necessario, minaccia di impegnarsi in una lotta propagandistica ai fini della prestigiosa convocazione:

“Fox sta vivendo una grande stagione. Gioca una pallacanestro dinamica ed intelligente. Nonostante l’immensa rapidità, ha saputo diminuire il numero dei palloni persi. E’ giusto parlare di All-Star Game, perché si tratta di un profilo che non sfigurerebbe affatto a quel livello. Se dovesse essere ancora ignorato dalle votazioni, me ne occuperò personalmente, lanciando una campagna promozionale in suo favore. “

D’altro canto, il giocatore è stato paradossalmente uno dei primi ad esporsi circa la possibilità che la partita delle stelle non si giochi. Queste le sue dichiarazioni:

“Se l’unica soluzione per giocare l’All-Star Game fosse realmente quella di bardarsi di tutto punto anche sul campo e rimanere in isolamento nei giorni precedenti, allora ritengo l’iniziativa un obbrobrio. Ma sono i soldi a fare girare la Terra, quindi non si potrà fare altrimenti. Se dovessi essere votato, mi presenterei certamente, anche perché è stata predisposta una multa salatissima per coloro i quali declineranno la convocazione. Ad ogni modo, non servirebbe arrivare a tanto per rimediare una sanzione. Credo che le mie parole potrebbero già costarmi un’ammenda.”

