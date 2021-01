NBA, Infortunio Jusuf Nurkic: 2 mesi di stop

Brutte notizie in casa Portland. Dopo gli esami specifici del caso, la franchigia ha annunciato che Jusuf Nurkic dovrà rimanere ai box almeno due mesi a causa della frattura del polso destro. Questa la notizia anticipata da Shams Charania, insider di The Athletic.

Portland center Jusuf Nurkic will undergo surgery on his fractured right wrist and miss at least eight weeks, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 15, 2021