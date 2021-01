NBA, Joel Embiid dopo i 45 punti: “Io MVP? Non è il mio obiettivo”

Una prestazione decisamente sopra le aspettative per Joel Embiid che nella scorsa notte ha trascinato i 76ers alla vittoria contro i Miami Heat. Il lungo ha messo a referto ben 45 punti tirando con un più che discreto 16/23 dal campo, 13/13 dalla linea del tiro libero, 16 rimbalzi, 4 assist e 5 palle recuperate. Un manna dal cielo per Phila che durante il match hanno perso per 6 falli sia Ben Simmons che Tyrese Maxey.

Joel si è sostanzialmente scatenato nel terzo quarto mettendo a referto 20 punti, in particolare grazie agli aggiustamenti di Doc Rivers. A fine partita, il lungo ha commentato in questo modo la sua personalissima prestazione:

“Io come possibile MVP? No, non sono concentrato su questa possibilità . L’obiettivo numero 1 è vincere un titolo. Per quanto riguarda i trofei individuali vi posso dire che se la mia squadra non vince io non posso lottare per conquistarne uno, quindi… Detto questo, se Phila vince, io vinco e terminiamo la regular season in prima posizione, allora potrei davvero pensare di essere visto come potenziale MVP o come miglior difensore dell’anno. Tutto è legato alla stessa cosa: vincere. Ma l’obiettivo numero 1, lo ripeto, rimane quello di conquistare il titolo. Stiamo cercando di prepararci per quello che verrà, ossia i Playoff. Li aspettiamo.”