Scarpe LeBron 17: recensione, varianti e prezzo

Stai cercando la recensione per le scarpe LeBron 17? Partiamo da un assunto molto seplice: non esiste un nome che, negli ultimi 20 anni, sia stato capace di diventare sinonimo di pallacanestro tanto quanto quello di LeBron James. Era inevitabile, dunque, che il suo nome venisse affiancato a quello di uno dei brand più importanti nella storia dell’abbigliamento sportivo, la Nike, e che insieme queste due icone producessero una linea di scarpe longeva, dotata di numerosissimi modelli di assoluto interesse.

All’interno di questa storia si situa con grande forza il nome delle Nike LeBron 17, uno degli ultimissimi modelli ideati dalla casa del grande sbuffo e associata al 4 volte MVP. Come già potete intuire la numero di serie, il 17, la scarpa rappresenta ormai un prodotto ben sedimentato nella storia del Brand e, proprio per questo, come ormai da abitudine la Nike ha cercato di far assomigliare il più possibile il proprio articolo allo sportivo che rappresenta.

LeBron 17: le caratteristiche principali

La versatilità tecnica di James e l’impegno politico dello stesso all’interno del panorama sociale statunitense hanno, pertanto, spinto la casa madre a produrre un gran numero di varianti, disponibili in numerose variabili cromatiche, proprio a fotografare l’impatto epocale dell’atleta che dona il proprio nome alla linea in questione.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di sottoporre alla vostra attenzione un’analisi dettagliata dei vari modelli proposti e ancora disponibili sul mercato, in maniera tale da permettervi un approccio più consapevole a una linea dotata di numerosi modelli intrigantissimi.

Il primo aspetto che ruba immediatamente l’occhio delle LeBron 17 è la loro grande leggerezza combinata con una solidità davvero ragguardevole. La calzata alta, tesa a proteggere le caviglie, ben si combina con uno stile di gioco potente, all’interno del quale l’articolazione dev’essere costantemente protetta e tutelata. Allo stesso tempo, però, la scarpa risulta tutt’altro che rigida.Le tecnologie Max Air e Nike React inglobate nel modello lavorano rispettivamente sulla solidità del piede, assorbendo gli urti con efficacia, e sull’ammortizzazione del modello.

Proprio queste caratteristiche rendono questa scarpa, in automatico, una delle più versatili sul mercato: che voi siate degli esterni o degli interni, potete scegliere senza alcuna remora il modello, certi di trovarlo ben adattabile tanto alla vostra fisicità quanto al vostro stile di gioco. La riconoscibilissima lavorazione laterale, inoltre, dona al complesso un aspetto al contempo sobrio ma aggressivo, sfoggiabile sia in occasioni ufficiali indoor che nei più classici tornei outdoor nei playground. Insomma, l’ennesimo grande successo compiuto dall’accoppiata LeBron James e Nike!

Questa versione delle LeBron 17 è disponibile su Amazon, in due meravigliose variabili cromatiche.

LeBron 17: le diverse varianti disponibili

Non esiste un design univoco per le LeBron 17. Nike ha ben pensato di offrire questa particolare signature shoe in diverse varianti per far felici i collezionisti di scarpe e gli amanti di LeBron James. Andiamo a vedere le varianti più particolari a disposizione sul mercato.

NIKE LEBRON 17 GRAFFITI

Come anticipato poco sopra all’interno di questo pezzo, però, la personalizzazione e il tasso di “collezionabilità” di questa edizione delle scarpe dedicate a LeBron James ha raggiunto degli apici davvero interessanti.

Come non citare, dunque, le sensazionali LeBron 17 Graffiti Remix, dotate sia delle caratteristiche delle LeBron 17 “classiche”: dalle specifiche tecniche alla peculiare lavorazione laterale, sia di un tocco artistico a dir poco meraviglioso.

Lungo tutto il battistrada delle scarpe è stata, infatti, inserita una lavorazione che richiama in maniera evidente i graffiti che simboleggiano tutta la storia condivisa da LeBron James e Nike, i valori condivisi e la potenza comunicativa di queste due icone.

Un modello perfetto per qualsiasi uso vogliate farne: sono delle eccellenti scarpe tecniche, utilizzabili come delle particolarissime sneakers e, perché no, perfette per essere esposte.

NIKE LEBRON 17 LOW

Ispirandosi a un giocatore così versatile e pieno di skills, le LeBron 17 non potevano che presentare anche delle varianti più specifiche per i giocatori con uno stile di gioco più improntato nello specifico su rapidità e cambi di direzione.

Il modello più basso, e se possibile ancor più leggero, è ideato per aderire ancor meglio al piede e fornire il giusto mix di assorbimento degli impatti e reattività. Da notare in questo particolare modello anche la particolare allacciatura esclusiva, leggermente diversa rispetto agli altri modelli “fratelli”: i lacci asimmetrici, infatti, passano dagli occhielli e si incrociano sulla linguetta e lungo i lati, offrendo a chi le indossa una stabilità ideale una volta allacciati.

Molto interessante anche la scelta di una suola flessibile, il cui motivo di trazione è interrotto da intagli sagomati per una flessibilità ideale in movimento.

Anche in questo caso, comunque, i modelli disponibili sono diversi per scelta cromatica.

NIKE LeBRON 17 MORE THAN AN ATHLETE

Lo avevamo anticipato: l’influenza di LeBron James non può essere limitata al suo dominante impatto sul campo da gioco. LeBron non è uno di quelli che può limitarsi a “star zitto e palleggiare”, come tanti all’interno dell’opinione pubblica mondiale vogliono imporgli. LeBron lascia il proprio marchio, in tutto. Nike non solo apprezza, ma asseconda e sostiene l’indole del suo atleta-alfiere, proponendo al pubblico la meravigliosa linea LeBron 17 “More Than An Athlete”, fortemente imperniata sull’etica di LBJ, simbolo assoluto degli atleti politicamente impegnati in tutto il mondo.

Il primo elemento a farsi notare è quello derivante dalla collaborazione con Uninterrupted: la versione “More Than An Athlete” presenta due strati rimovibili collegati alla linguetta. Le penne blu e nera, incluse con la scarpa, consentono di scrivere messaggi personalizzati su strati e intersuola. La frase, più volte rimarcata sul modello, simboleggia proprio questo. La scarpa LeBron 17 MTAA, inoltre, intende protendersi fortemente verso i propri acquirenti, attraverso la sopracitata personalizzazione attuabile lungo la superficie della scarpa: l’idea di base è, dunque, dare voce alle diversità del mondo attraverso una scarpa che tende a diventare ogni volta unica nel suo genere.

Nella leggerezza e resistenza della scarpa rileva fortemente la tecnologia KnitPosite, ottenuta da una combinazione di fattura in Flyknit e filati sagomati a caldo e pre-intrecciati che danno vita a motivi a spirale. Inoltre l’ampio collare, con linguetta tradizionale, è pensato per la comodità e stabilità più assolute di utilizzo.

La scarpa presenta, poi, la più grande unità Max Air nei tallone mai prodotta fino a oggi da Nike Basketball, volta ad assorbire sempre più forza rispetto ai design precedenti. Le unità Zoom Air visibili e voluminose sotto la pianta del piede assicurano una reattività continua e rapida, perfetta per le azioni più veloci.

Insomma, se amate LeBron James e volete essere testimoni della sua grandezza, non vi resta che scegliere il modello più conforme al vostro credo o al vostro DNA tecnico e godervi ogni singolo istante speso in campo con le LeBron 17! Se volete, invece, scoprire i migliori modelli delle scarpe Nike LeBron, vi consigliamo di dare un’occhiata all’articolo dedicato.