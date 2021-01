Gilbert Arenas e il trash-talking con Kobe Bryant

Facendo un lungo balzo indietro di quattordici anni, la partita del 17 dicembre 2006 fu indimenticabile per Gilbert Arenas. L’ex 3 volte All-Star portò alla vittoria i suoi Washington Wizards, mettendo a referto un career high di 60 punti e sbaragliando il record di franchigia targato Earl Monroe – 56 punti – che resisteva da quasi quarant’anni. 147 a 141 e Los Angeles Lakers rispediti negli spogliatoi di casa.

Come racconta Brendan Haywood ai microfoni di Wizards Postgame Live, compagno di Gilbert Arenas tra il 2003 e il 2010, l’ex numero 0, totalmente in visibilio per la sua prestazione, si permise addirittura di fare un po’ di trash-talking con Kobe Bryant. Questo il racconto:

“Quando segnò 60 punti, Gil dette fiato alla sua bocca. Eravamo su un aereo e Caron Butler stava parlando con Kobe [Bryant], quando Gil andò a fare un po’ di trash-talking. Disse a Kobe: ‘Se tu sei il Black Mamba, il mio nuovo soprannome è Black Mongoose.”

Per rendere tutto più chiaro, il black mongoose è un animale in grado di uccidere serpenti velenosi. Haywood continua la sua storia con queste parole:

“Kobe [Bryant] rispose: ‘Tieni la stessa energia per quando verrò a Washington’. Poi pensavo che si sarebbe scordato ma, due mesi dopo quando ci rincontrammo, Kobe non strinse la mano a nessuno. Camminò verso Gil, gli dette una pacca sul sedere e gli disse: ‘Ricordati che sei stato tu a chiedere questo e, assicurati di marcarmi allo stesso modo in cui io marcherò te’. Ci fece 45 punti, i più cattivi che avessi mai visto. Fece di tutto.”

Per l’esattezza Bryant non ne fece 45 ma 39. Riuscì comunque a mostrare tutto il suo potenziale e a ridimensionare Gilbert Arenas, colui che aveva osato esaltarsi. Sedici anni dopo, il suo record è stato pareggiato. Infatti nella notte, Bradley Beal ha appena raggiunto Arenas a quota 60 punti nella partita persa contro i Philadelphia 76ers.

