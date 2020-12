NBA, rilasciato il calendario per la prima metà di stagione

Ormai ci siamo: la prossima stagione è alle porte, con le prime partite in programma per il prossimo 22 dicembre, e finalmente è uscito anche il calendario della prima metà di stagione. La NBA ha infatti comunicato il programma e le partite trasmesse in diretta nazionale dall’esordio del 22 dicembre fino al 4 marzo del 2021. Ci sarà quindi da aspettare ancora un po’ per avere il calendario completo. Ogni squadra giocherà 72 partite di regular season, incontrando per tre volte ogni squadra della propria Conference e due volte ogni squadra dell’altra Conference.

The NBA regular season game and broadcast schedule for the first half of the 2020-21 season begins December 22, 2020 and runs through March 4, 2021! FULL SCHEDULE: https://t.co/tWuziferWB#KiaTipOff20 #OnlyHere pic.twitter.com/6gA6xwkofA — NBA (@NBA) December 4, 2020

Sono diverse le sfide che spiccano. Si a apre con l’opening night, che quest’anno prevede la sfida tra Nets e Warriors a Brooklyn e il Derby di L.A. Russell Westbrook farà il suo esordio in maglia Wizards il giorno successivo nella sfida con i Sixers di Embiid e Simmons, mentre la stessa sera John Wall scenderà in campo vestendo la maglia dei Rockets nella partita contro i Thunder. Chris Paul esordirà anche lui il 23 dicembre in maglia Suns contro Luka Doncic e i suoi Dallas Mavericks.

Il 13 febbraio potremo poi assistere al ritorno da avversario di Kevin Durant nella baia di San Francisco per affrontare Golden State al Chase Center. Ma prima, il 29 gennaio, i Nets dovranno giocare da ospiti a Oklahoma City, per quella che sarà la grande sfida da ex per KD.

Nel Martin Luther King Day, il 18 gennaio, ci saranno 10 partite, tra le quali risaltano quelle tra Suns e Grizzlies, Bucks e Nets e i Lakers che faranno visita ai Golden State Warriors. Il 20 febbraio ci sarà anche il primo incontro tra i già citati Lakers e i Miami Heat dopo le scorse NBA Finals, conclusesi con il successo dei gialloviola.

Leggi anche:

Opening Night NBA 2020: ecco le partite in programma

La NBA svela il programma del Christmas Day: c’è Lakers-Mavs

Il calendario della Preseason NBA 2020