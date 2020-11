Mercato NBA, i San Antonio Spurs confermano Jakob Poeltl

Anche i San Antonio Spurs timbrano il cartellino in questa nuova sessione di mercato. Non si tratta di un nuovo innesto, ma di una riconferma. Infatti, la franchigia texana e Jakob Poeltl hanno trovato un nuovo accordo per proseguire il loro sodalizio. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, il numero 25 ha firmato un contratto triennale per un totale di quasi 27 milioni di dollari.

Free agent Jakob Poeltl is finalizing a three-year, near $27M deal to return to San Antonio, agents Mike Tellem, Aaron Mintz and Steven Heumann tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020

Arrivato nell’estate 2018 insieme a DeMar DeRozan, Jakob Poeltl si appresta a cominciare la sua terza stagione al comando di coach Gregg Popovich. Nonostante lo scorso campionato sia stato deludente – undicesimo posto nella Western Conference con 32 vittorie e 39 sconfitte – il centro austriaco ha disputato una buona annata. 66 le partite giocate, con una media di 5.6 punti, 5.7 rimbalzi e 1.8 assist ogni 17.7 minuti di gioco.

Al Draft, i San Antonio Spurs hanno selezionato Devin Vasell, prodotto di Florida State, con l’undicesima scelta. Oltre a Jakob Poeltl, ci si aspettano altri movimenti da una squadra che vuole risollevarsi immediatamente.

