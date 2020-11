Mercato NBA, Jordan Clarkson ritorna agli Utah Jazz: 52 milioni di dollari per lui

Altro bel colpo di mercato per gli Utah Jazz che si assicurano il rientro di Jordan Clarkson. L’ex Lakers si è accordato sulla base di un contrato quadriennale da 52 milioni di dollari complessivi. Il front office di Salt Lake City fa seguito alla firma di Derrick Favors che va a rafforzare sensibilmente il pacchetto lunghi della squadra.

League Sources confirms the Jazz are bringing back Jordan Clarkson on a 4 year 52 million deal

— Tony Jones (@Tjonesonthenba) November 21, 2020