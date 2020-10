Con Daryl Morey nuovo president of basketball operations dei Philadelphia 76ers, molti si aspettavano una reunion con Sam Hinkie, ex GM dei Sixers ed ex collega di Morey ai tempi dei Rockets. Ma è lo stesso Hinkie ad escludere un suo ritorno in NBA.

Intervistato da Pablo Torre durante il podcast ‘ESPN Daily’ di venerdì, Hinkie ha escluso categoricamente il ritorno nel mondo della palla a spicchi. Dimessosi nel 2016, Hinkie da allora ha abbandonato lo sport, avviando una società di investimenti finanziari:

After years of waiting…

🚨 The @SamHinkie Episode. 🚨

This isn’t a typical #ESPNDaily. But with the Sixers hiring Daryl Morey, Sam subjected himself to my inquisition about, well, pretty much everything.

Listen to the full show. IT IS WORTH YOUR TIME: https://t.co/5RvUJAyy8l pic.twitter.com/1pCWPEFFBh

— Pablo S. Torre (@PabloTorre) October 30, 2020