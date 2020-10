Rondo sul mercato NBA: derby Lakers-Clippers

Rajon Rondo è fresco campione NBA con i Los Angeles Lakers. Il futuro potrebbe portarlo lontano dalla franchigia gialloviola, ma non da Los Angeles.

Marc Stein, reporter NBA ora al New York Times, scrive infatti di un interesse concreto nei confronti del veterano da parte dei Los Angeles Clippers per il ruolo di point guard.

The Clippers have interest in signing the Lakers' Rajon Rondo, league sources say, and are expected to pursue Rondo when free agency opens in November — Marc Stein (@TheSteinLine) October 28, 2020

Rondo, 34 anni, ha confermato di non voler usufruire della player option da 2.7 milioni di dollari per la prossima stagione. Il giocatore punta alla free agency per ottenere un contratto più remunerativo del minimo salariale percepito nel 2019-2020, rimanendo pur sempre in una franchigia con legittime ambizioni di titolo.

La stagione, partita forse sottotono, ha visto l’affermazione dell’ex Boston Celtics Con Rondo in campo, specialmente nel contesto della ‘bolla’ di Orlando, i Lakers sono riusciti a imporre il loro gioco, alzando il tasso di imprevedibilità offensiva grazie all’ elevato QI cestistico in regia. Per Rajon Rondo, la ciliegina sulla torta è stata la prestazione nella decisiva gara 6 delle alle NBA Finals: in quell’occasione Rajon Rondo ha messo a referto 19 punti, 4 assist e 4 rimbalzi.

