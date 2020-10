Mercato NBA, Pierce suggerisce: “Golden State deve puntare a Vucevic”

Se c’è una persona che non lesina mai sulle opinioni personali, quella persona è Paul Pierce. La leggenda dei Celtics tende, da quando si è ritirato, a dar piena fede al ruolo che occupa ad ESPN. L’ultimo argomento analizzato è stato la questione Golden State. Gli ex-campioni hanno infatti la seconda scelta al Draft: mezzo che potrebbe riportarli a tutta forza tra le favorite per il titolo.

In tanti vedono Golden State già proiettata nel draftare un’ala/lungo di cui tanto hanno bisogno, (Avidja o Wiseman?), mentre altri li vorrebbero su LaMelo Ball. Secondo Pierce, però, gli Warriors dovrebbero usufruire della scelta in fase di scambio per ritornare agli antichi fasti:

“Dipende tutto da cosa faranno con questa scelta. Se riuscissero a scambiarla insieme a Andrew Wiggins per un giocatore del calibro di All-Star, tornerebbero di prepotenza tra le contender” “Il nome che mi viene in mente è quello di Vucevic. Penso che lì sarebbe a suo agio. Darebbe presenza e fisicità nel pitturato, ed è in grado di segnare. Se ci riuscissero, allora ok. Altrimenti, arriverebbero a metà classifica nella Western Conference”

Non è la prima volta che il nome del centro degli Orlando Magic viene accostato a quello di Golden State. Gli Warriors stanno preparando il grande ritorno, forti dei recuperi completi di Curry e Thompson, dopo un’annata di purgatorio. La carenza sotto i tabelloni è però evidente. Al GM Myers l’arduo compito di riempire questo buco, al Draft o sul mercato.

