NBA, Gary Payton pronto a diventare coach

L’Hall of Famer Gary Payton sembra essere interessato ad allenare in NBA ed è pronto ad iniziare, entrando in un coaching staff.

Payton, all’età di 52 anni, è stato un ambasciatore per l’NBA, e ha contribuito come analista a TNT e ad NBATV. La sua conoscenza del gioco non si mette in dubbio, e crede che spesso i giocatori troppo giovani non facciano bene, semplicemente perché nel pensiero di tutti, la transizione verso l’NBA, è considerata cosa facile.

“Ho avuto diverse conversazioni con dirigenti che mi avevano proposto di allenare, ma non era il momento giusto. Ora sono pronto ad allenare.” “Molti giocatori giovani sono lontani dal raggiungere il loro vero potenziale. Per questo mi piacerebbe entrare in uno staff, potrei aiutare in qualità di coach, come mentore e come guida per i giocatori. Determinazione, concentrazione e lavoro duro sono le cose più importanti da insegnare.”

Gary Payton ha giocato 17 stagioni in NBA, ed è stato per 9 anni All-Star, per 9 anni primo quintetto All-NBA e nel 1996, Difensore dell’Anno. Ha ottenuto inoltre due medaglie d’oro, alle Olimpiadi del 1996 e del 2000.

Sono passate circa 13 anni da quando Payton ha smesso di giocare, ma sembra non vedere l’ora di tornare in lega e far valere la sua esperienza.

“Il mio anno da rookie fu come un risveglio brusco; il talento e la competizione dell’NBA è impressionante. Quell’estate e per ogni anno successivo, ho lavorato duro per migliorarmi in ogni aspetto del mio gioco. Gli allenatori sono stati fondamentali nel percorso per farmi diventare un All Star e un campione NBA.”

Leggi anche:

Mercato NBA, anche KCP uscirà dal contratto con i Los Angeles Lakers

NBA, i Milwaukee Bucks sarebbero interessati a Bogdan Bogdanovic

Mercato NBA, Tyronn Lue è il nuovo coach dei Los Angeles Clippers