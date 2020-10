NBA, Adebayo e Dragic: “Doloroso non poter giocare le Finali”

Bam Adebayo e Goran Dragic sono i grandi assenti di queste NBA Finals, e i tifosi si stanno chiedendo in queste ore come sarebbe andata la serie con loro due in campo.

Adebayo ha subito lesioni alla spalla e al collo, e sperava di rientrare in campo già in Gara 3, ma è dovuto rimanere a bordo campo per l’ennesima volta. Un momento struggente per il giocatore, che precedentemente aveva saltato solo una partita da quando è approdato in NBA.

“Per me è difficile vivere questo momento. Ho giocato sopportando di tutto. Ma questa è una di quelle cose che non ti permettono di scendere in campo. Sogniamo di arrivare alle Finali fin da bambini, e fidatevi quando dico che fa male essere così vicini e non poter aiutare i propri compagni.”

Per quanto riguarda Dragic invece, ha sofferto una fascite plantare al piede sinistro in Gara 1. Nessun dubbio per lui, che avrà bisogno di almeno un paio di settimane per recuperare. Questo però non lo ha tenuto troppo lontano dai suoi compagni, e anche lui si è espresso riguardo l’argomento, come Adebayo.

“Non è la cosa più facile sedermi a bordo campo e guardare la mia squadra. Come combattono, come stiano giocando bene, e ovviamente vorrei essere lì con loro. Ma a dire il vero non lo so, mi chiedo perché sia accaduto proprio ora. Ed è molto dura superare questi episodi quindi bisogna solo guardare avanti, sperando ci sia un motivo per tutto questo.”

Se per il centro, lo staff medico sta facendo di tutto per farlo tornare in campo il prima possibile, non ci sono novità riguardo lo stato del play sloveno, le cui condizioni sono ancora incerte.

Leggi anche:

NBA, Doc Rivers ha spiegato i motivi per cui ha firmato con i Sixers

NBA, Isaiah Thomas è pronto a tornare

NBA Finals, Butler versione monumentale trascina gli Heat alla vittoria di Gara 3