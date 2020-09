NBA, LeBron James: “I Cavs, Miami e Lakers sono tutte grandi squadre difensive”

LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, ha elogiato la difesa della sua squadra attuale e di quelle con cui ha avuto successo in passato. L’ex giocatore di Cleveland Cavaliers e Miami Heat sa cosa serve per vincere un titolo. LeBron sa benissimo che il detto “gli attacchi vendono i biglietti ma le difese vincono i campionati” è vero, come dimostra l’attitudine difensiva di questi Lakers.

James ha parlato ai microfoni di The Athletic proprio della difesa, e di come è risultata decisiva nelle sue precedenti esperienze:

“Ho fatto parte di grandi squadre difensive. Mike Brown era un ottimo allenatore difensivo, infatti, nei primi anni a Cleveland, difendevamo spesso in maniera eccellente. A Miami ci aiutavamo l’un l’altro. Non eravamo la squadra con più centimetri, ma avevamo braccia lunghe, grande mobilità e coach Spoelstra ci incitava a utilizzarla per coprire la zona a centro area e per uscire sul perimetro a contestare i tiri degli avversari. Volavamo da una parte all’altra del campo. Ora ho in squadra giocatori da primo quintetto difensivo o addirittura capaci di vincere il premio di Difensore dell’Anno, come Davis o Howard. Avevamo anche Bradley, anche lui spesso nei primi quintetti difensivi. Danny Green lo è stato l’anno scorso, io non son sicuro di averne ami fatto parte, ma so quello che so fare in difesa. Voliamo da una parte all’altra del campo, ci proteggiamo a vicenda.”