NBA, Kanye West definisce la lega “una nave schiavista”

Kanye West ha pubblicato un tweet in cui spara a zero sulla NBA, definendola una “moderna nave schiavista”. Il rapper non sembra, quindi, molto felice della ripresa della stagione da parte della lega e dei messaggi sociali promossi dalla NBA e dai giocatori. Inoltre, il vincitore di svariati Grammy Awards, ha chiamato in causa anche l’industria musicale, nel tweet in questione.

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony



I’m not gonna watch my people be enslaved



I’m putting my life on the line for my people



The music industry and the NBA are modern day slave ships



I’m the new Moses