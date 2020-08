Risultati NBA: 51 e vittoria per Lillard! Bene Spurs e Celtics, cadono i Clippers

(24-46) Washington Wizards 103-121 Oklahoma City Thunder (43-26)

Il primo dei risultati NBA della serata non è una sorpresa. Tutto facile per i Thunder contro gli ormai derelitti Wizards, ancora a secco di vittorie nella bolla di Orlando. OKC parte subito a razzo e con la tripla di Gallinari vola già sul +10 a metà primo quarto. La rivelazione di serata è Darius Bazley, che segna in sottomano prima e da 3 poi per portare i suoi sul 41-25.

Per i Thunder la strada è tutta in discesa e a metà gara conducono 64-48. La solfa è la stessa anche nella ripresa, con OKC che viaggia a 20 punti medi di vantaggio, guidata dai suoi leader Paul, Gallinari e Gilgeous-Alexander. Chiudono rispettivamente a 13, 20 e 18 punti. Il miglior marcatore di serata è però Bazley con 23 punti, career-high per il rookie.

(33-38) Memphis Grizzlies 99-108 Toronto Raptors (50-19)

I Grizzlies hanno ottenuto fin qui una sola vittoria all’interno della bolla. Le ultime partite sono contro squadre d’alta classifica e la solfa potrebbe non cambiare. Ne è la dimostrazione la sconfitta contro i Toronto Raptors.

L’uomo della serata è Pascal Siakam, che segna 26 punti in 36 minuti in campo. Importanti sono i suoi canestri nel secondo quarto e le assistenze nel terzo, che contribuiscono a portare i Raptors sopra di 18 lunghezze, sull’89-71, dopo tre quarti. Vantaggio accumulato grazie anche alla tripla sulla sirena di Lowry:

I Grizzlies rimontano però nel quarto quarto, grazie a Morant e a un precisissimo Dillon Brooks. A chiudere la pratica tocca quindi a Siakam, che con un paio di canestri importantissimi tiene davanti i suoi, che poi chiudono la partita col contropiede di Lowry su palla rubata di VanVleet.

(31-38) San Antonio Spurs 122-113 New Orleans Pelicans (30-40)

Uno tra i risultati NBA più attesi della notte è sicuramente quello della sfida tra Spurs e Pelicans. Partita importantissima in chiave lotta per l’ottavo posto ad Ovest.

L’inizio per i Pels è molto complicato: Zion Williamson è impreciso al tiro e i suoi errori contribuiscono a far scappare gli Spurs nel punteggio. San Antonio guida la partita e a metà gara è avanti di 17 punti, ipotecando la vittoria.

Nella seconda parte la solfa cambia: mentre gli Spurs perdono White per un problema al ginocchio, i Pelicans iniziano a trovare con discreta costanza la via del canestro, riavvicinandosi pericolosamente. Intanto Rudy Gay regala una schiacciata d’annata:

MY GOODNESS RUDY 😱 pic.twitter.com/ldvPAf9nhk — San Antonio Spurs (@spurs) August 9, 2020

New Orleans rimane incollata e con la tripla di Ingram e l’and-one di Redick arriva a sole 3 lunghezze di distanza, sul 103-100. Gli Spurs riescono però a riguadagnare un paio di punti, grazie anche a DeRozan, e resistono agli ultimi assalti degli avversari guidati da un Redick mai domo, con 31 punti e 8 triple a segno di cui 2 super nel finale, per tentare di tenere (inutilmente) a galla i suoi.

(32-39) Orlando Magic 119-122 Boston Celtics (47-23) [OT]

Partita molto divertente e avvincente tra Magic e Celtics, decisasi solo all’overtime. Boston ottiene un’ottima vittoria che le permette di mantenere saldamente il terzo posto.

Uomo della serata è sicuramente Gordon Hayward: l’ex Jazz è il go-to-guy della serata. È a 18 punti già a metà partita e segna dei canestri davvero difficili.

La sfida si decide però tutta nei momenti finali. Orlando è sopra di 3 quando Vucevic segna il canestro del +5. In un minuto Boston rimonta: prima la tripla di Tatum, servito ottimamente da Walker. Poi sempre Tatum, con uno splendido canestro, che consegna la parità a 3.8 dal termine:

ALL TIED UP pic.twitter.com/D4wPh6oY3o — Boston Celtics (@celtics) August 9, 2020

I Magic hanno un’ultima occasione: i Celtics difendono però bene, recuperano palla e Hayward (31 punti) prova una preghiera da centrocampo che si ferma sulla tabella.

Al supplementare a guidare i biancoverdi c’è ancora il numero 0, che segna e tiene davanti i suoi. Orlando ha un’ultima occasione, sotto di 3, per pareggiare. Il possesso è però giocato malissimo e costringe Vucevic a prendersi una tripla fuori equilibrio e molto difficile, ovviamente fuori bersaglio.