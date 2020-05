Il mondo NBA in lutto: è morto Jerry Sloan

Come un fulmine a ciel sereno, la NBA ha annunciato nella giornata di oggi la scomparsa di Jerry Sloan. L’ex storico coach degli Utah Jazz tra gli anni ’90 e 2000, nelle ultime ore si era aggravato a causa di complicanze dovute al Morbo di Parkinson e alla demenza da corpi di Lewy. Sloan, 78 anni, è quindi stato ricordato da queste parole dai Jazz:

“Jerry Sloan sarà sempre sinonimo di Utah Jazz. Farà per sempre parte dell’organizzazione degli Utah Jazz e ci uniamo al dolore della sua famiglia, agli amici e ai fan mentre piangiamo la sua perdita. Siamo così grati per quello che ha realizzato qui nello Utah e per i decenni di dedizione, lealtà e tenacia che ha portato alla nostra franchigia. Jerry è stato il nostro allenatore – inserito nella Hall of Fame – per 23 anni e ha avuto un impatto enorme sulla franchigia dei Jazz così come testimoniano i banner presenti all’interno della nostra Arena. Le sue 1.223 vittorie come allenatore dei Jazz, i 20 viaggi ai playoff NBA e le 2 presenze alle finali NBA sono risultati notevoli.”