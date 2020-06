Mark Cuban: “L’NBA sta valutando un’app che consenta ai fan di sostituire i rumori di un’arena da casa”

L’NBA sta certamente pensando a varie soluzioni che gli permettano di supplire alla mancanza di tifo sugli spalti dei campi di Walt Disney World ad Orlando, in Florida.

Il proprietario dei Dallas Mavericks, Mark Cuban, ha rilasciato un’intervista a Steve Serby del New York Post nella quale afferma che l’idea della lega è quella di trovare un modo per supplire a tale mancanza:

“Sarà certamente molto diverso ma ci sarà molta tecnologia con la quale sperimenteremo il tentativo di introdurre rumore e rendere gli eventi più interessanti per i giocatori e gli spettatori. Ci siamo divertiti parecchio con l’app che consentiva ai fan di riprodurre nelle arene il rumore che producevano a casa. Tutto ciò, oltre alla competizione sul campo, creerà una competizione tra i fan per contribuire maggiormente alla vittoria della propria squadra.”

Il piano approvato dalla lega per finire la stagione 2019-20 toglierà quello che, almeno per quanto riguarda i playoffs, è un elemento di grande vantaggio per le squadre casalinghe, ovvero il supporto dei fan.

Chissà se riusciranno a trovare qualche soluzione che, almeno nell’ottica della squadra che ipoteticamente dovrebbe giocare in casa, riesca a supportare i giocatori in campo.

Non ci resta che aspettare, manca sempre meno alla ripresa della stagione NBA.

