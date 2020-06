NBA, LeBron: “Steph Curry sarebbe grande in ogni epoca”

Quattro NBA Finals consecutive nelle quali LeBron James ha affrontato Stephen Curry sembra non abbiano in alcun modo generato attriti tra i due uomini franchigia rispettivamente dei Los Angeles Lakers e Golden State Warriors.

Di recente, The Last Dance ha aperto un dibattito legato al confronto tra le varie epoche NBA, in particolare tra gli anni Novanta e l’ultima decade.

In molti si sono accaniti contro Steph Curry, affermando che, con le difese arcigne dell’era Jordan, non avrebbe conseguito la medesima brillante carriera.

Dopo aver postato un suggestivo fotomontaggio nel quale proprio Curry tentava un lay up contro Hakeem “The Dream” Olajuwon, l’utente Mars Reel ha commentato:

“Quanto sarebbe stato forte Steph Curry se avesse giocato negli anni ’90?”

La risposta, niente meno che del Prescelto LeBron James, n0n si è fatta attendere:

“Sarebbe stato grande in qualsiasi era NBA”

Le parole di The Chosen One, manco a dirlo, hanno subito placato la polemica, che stava velocemente toccando un numero sempre maggiore di utenti.

La stima tra i due è notevole, a testimonianza di ciò la reazione meravigliata di Steph Curry causata dalla locandina di Space Jam 2.

