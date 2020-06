NBA, “Juneteenth” libero e retribuito per gli impiegati della lega

Nella giornata di oggi, 19 giugno, si celebra negli Stati Uniti la festa del “Juneteenth“, evento che rievoca l’affrancamento degli schiavi di colore in America.

Per la prima volta nella storia, come afferma Marc J. Spears di “The Undefeated“, la NBA ha deciso di retribuire normalmente i propri impiegati, nonostante oggi siano caldamente invitati dalla lega stessa ad esentarsi dal lavoro. L’iniziativa si rivela ancora più encomiabile, dal momento che la giornata celebrativa non sarebbe ufficialmente riconosciuta come vacanza dal governo degli Stati Uniti.

La lega desidera quindi che i propri addetti riflettano sulla storia dell’America nera, senza perdere di vista la travagliata situazione attuale, per far sì che si formi un valido novero di cittadini dalle coscienze valide e propositive.

Russell Westbrook prenderà parte virtualmente alla suddetta festa nella città di Tulsa, alla quale è molto legato sin dai tempi degli Oklahoma City Thunder, mentre il profilo Twitter della lega dovrebbe ospitare considerazioni, riflessioni, accorgimenti di vari giocatori in merito alla tematica.

La stessa NFL ha deciso addirittura di ufficializzare questo particolare giorno di vacanza retribuita nel suo personale calendario anche per i prossimi anni.

