NBA, i fratelli Ball firmano per la Rock Nation Sports

Lonzo, LaMelo e LiAngelo Ball hanno firmato per l’agenzia sportiva di Jay-Z Rock Nation Sports. I fratelli Ball erano in precedenza rappresentati da Creative Artists Agency. Lonzo ha mantenuto nel corso della sua prima stagione con i New Orleans Pelicans una media di 12.4 punti, 7 assist, 6.2 rimbalzi e 1.4 palle rubate. Il tutto in 56 presenze durante la stagione 2019-2020. Nel frattempo LaMelo ha trascorso l’ultimo anno nel campionato australiano NBL ed è una delle possibili prime scelte al Draft NBA 2020.

Lo scorso marzo, invece, LiAngelo ha firmato con gli Oklahoma City Blue della G-League, ma non ha avuto l’opportunità di scendere in campo prima che la stagione venisse sospesa. La Rock Nation Sports rappresenta diversi giocatori della NBA, tra cui le guardie dei Brooklyn Nets Kyrie Irving e Spencer Dinwiddie.

Leggi anche:

Le 10 migliori prime scelte al Draft NBA secondo The Athletic

NBA, l’agente di Dwight Howard: “Non ha detto di fermare il basket”

NBA, Pat Beverley chiaro: “Se LeBron vuole giocare, lo faremo tutti”