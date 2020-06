NBA, La G League conclude la stagione

Se arrivano notizie confortanti dal fronte NBA, che riprenderà il suo corso il 31 luglio con 22 squadre su 30, non ne giungono altrettante dal fronte G League. Il presidente Shareef Abdur-Rahim ha annunciato ieri sera che il campionato non riprenderà il suo corso, seppur mancassero pochi passi al termine. Infatti, l’ultimo giorno di regular season era stato fissato per il 28 marzo e i Playoff si sarebbero dovuti giocare nei primi giorni di aprile.

In un apposito comunicato, il presidente Abdur-Rahim si è espresso circa la decisione sofferta:

Al momento dello stop dovuto al Covid-19, datato 12 marzo, gli Wisconsin Herd, l’affiliata dei Milwaukee Bucks, detenevano il miglior record con 33 vittorie e 10 sconfitte. Nella Western Conference, a guardare tutti dall’alto erano i Salt Lake City Stars, affiliati degli Utah Jazz. Secondo le indiscrezioni, la lega potrebbe annunciare e assegnare i premi della stagione a breve. Inoltre, i giocatori saranno pagati regolarmente fino alla fine della stagione.

Reporting with @malika_andrews: NBA teams operating G League franchises expect rest of the minor-league season will soon be cancelled, sources tell ESPN. Regular season runs thru end of March, playoffs into April. Players have been informed they'll be paid thru end of schedule.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 15, 2020