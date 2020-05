La NBA aveva pensato all’acquisto della Spalding

Come è noto la NBA ha deciso di cambiare partner per la fornitura dei palloni da gioco officiali. Dopo oltre 30 anni di collaborazione, la Lega americana ha deciso di concludere il proprio rapporto con la Spalding, accordandosi con la Wilson. Un cambio che permetterà alla NBA di collaborare attivamente alla creazione di nuovi prodotti, ma che lascia perplessi i più affezionati al pallone diventato icona della pallacanestro. Ora emerge un nuovo retroscena tra la Lega ed il suo storico fornitore. Pare che infatti che fu preso in considerazione anche l’acquisto della Spalding stessa da parte della NBA.

A dichiararlo Salvatore LaRocca, figura centrale del business commerciale NBA, in una intervista rilasciato a The Athletic. Era il periodo in cui la Spalding era in vendita, ad inizio nuovo millennio, prima che diventasse parte del gruppo Russell:

“Tutto e niente era sul tavolo. Parlammo di tutte queste cose. Join venture, nuovi modelli. Nell’arco degli ultimi anni semplicemente non potemmo più essere d’accordo su come loro vedevano le cose.” “Non scorre cattivo sangue. Abbiamo esplorato diverse strade per strutturare il nostro rapporto, per migliorare il gioco. Non ci fu mai animosità. Avevamo semplicemente idee diverse”

Una dichiarazione, quella di LaRocca, che evidenzia la lungimiranza e l’attenzione della Lega verso ogni singolo particolare. L’acquisto infatti di una parte delle quote Spalding avrebbe significato non solo la partecipazione alla commercializzazione dei palloni da basket, ma anche un controllo diretto nella produzione degli stessi, potendo garantire il miglior prodotto possibile in relazione all’evoluzione del gioco.

La partnership con la Wilson infatti, vedrà anche un’equipe di giocatori coinvolti nella progettazione e realizzazione del pallone, proprio per rispondere a queste esigenze.

