La NBA vieta ai giocatori gli spostamenti in aereo

La NBA ha raccomandato ai giocatori ed allo staff delle squadre di prendere la macchina e di non utilizzare aerei per tornare nelle città in cui si dovrebbero allenare. Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN:

“Se entro una ragionevole distanza dal proprio centro di allenamento, il personale dovrebbe rispettare questa regola per evitare ambienti di viaggio affollati.”

Dato che alcune squadre hanno aperto il proprio centro di allenamento con partecipanti limitati e altre franchigie sono in procinto di farlo, molti giocatori torneranno nelle rispettive città di competenza dopo aver trascorso questo periodo di quarantena presso la loro residenza, spesso e volentieri al di fuori dello Stato in cui giocano.

Per alcuni giocatori, rispettare questa direttiva potrebbe non essere facile. La star dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, ad esempio, si troverebbe ora in Slovenia, paese raggiunto qualche settimana fa dopo la sospensione della NBA. Secondo le direttive attuali, i giocatori di ritorno da paesi esteri dovrebbero rispettare un periodo di isolamento prima di poter tornare in circolazione.

