Aaron Gordon, giocatore degli Orlando Magic, non ha ancora digerito la sconfitta nella gara di schiacciate dello scorso All-Star Game, gara vinta da Derrick Jones Jr dei Miami Heat. In particolare, Gordon vede in Dwayne Wade il principale colpevole della sua sconfitta.

Come riporta ESPN, il giocatore dei Magic ha registrato una canzone intitolata “9 OUT OF 10” dove ‘dissa’ Dwayne Wade. Appassionato da sempre di rap, Gordon ha deciso di esprimere ancora una volta il proprio disappunto attraverso la musica.

Nel corso della gara di schiacciate dello scorso febbraio, i due finalisti hanno dato vita ad uno spettacolo incredibile, con schiacciate da capogiro. I giudici, non riuscendo a scegliere un vincitore, hanno portato avanti la gara ad oltranza.

Nell’ultima schiacciata, Gordon ha saltato Tacko Fall, giocatore dei Boston Celtics alto ben 2 metri e 26, ma non gli è bastato per portarsi a casa il premio: l’attore Chadwick Boseman, Scottie Pippen e Wade hanno dato solo un ‘9’ alla schiacciata di Gordon, facendo così vincere Derrick Jones Jr.

Un duro colpo per Gordon che, dopo la delusione del 2016, a portato il giocatore di Orlando a prendere la decisione di non partecipare più alla gara di schiacciate.

Nella canzone in questione, Gordon si versa del vino da una bottiglia dove sull’etichetta c’è il nome di Wade scarabocchiato, mentre nel testo della canzone se la prende, scherzosamente, con l’ex stella dei Miami Heat.

