La pandemia di coronavirus ha obbligato lo sport a sospendere o rimandare l’inizio delle competizioni sportive. Per cercare di arginare la velocità di contagio, il commissione NBA Adam Silver ha sospeso la stagione fino a data da destinarsi. Ma come dice il dottor Anthony Fauci, la stagione sportiva potrebbe ripartire in questo 2020.

Secondo Fauci, uno dei massimi esperti interpellati dal presidente Donald Trump per far fronte al COVID-19, il modo migliore per fare ripartire lo sport negli Stati Uniti è quello di monitorare meticolosamente i giocatori e disputare le partite a porte chiuse. Queste le sue parole nell’intervista a Peter Hamby per Snapchat:

“Esiste un modo per ripartire quest’anno: metti le squadre nei grandi hotel delle città dove vuoi giocare e giochi senza tifosi, nessuno va allo stadio. Bisognerà testare i giocatori ogni settimana, come fanno ora: bisognerà controllarli e assicurarsi che non si infettino a vicenda o con la loro famiglia. In questo modo lo sport potrà ripartire“

Hamby ha fatto notare come giocare a porte chiuse avrebbe delle ripercussioni economiche sulle squadre e, a tal proposito, il dottor Fauci ha risposto:

“Tutti noi vogliamo tornare a vedere una partita di basket, baseball o football: non possiamo farne a meno. É qui che entra in gioco la TV: ci sarà un sostanziale aumento degli ascolti, questo porterà più introiti sia alle emittenti che alle squadre“

La NBA aveva già proposto di giocare le partite rimanenti in un’unica città (Las Vegas ndr). Ora anche gli alti esponenti delle altre federazioni come MLB, NFL e la MLS hanno preso in considerazione questa ipotesi.

Lo stesso Donald Trump sta cercando di capire come ricominciare chiedendo consigli ai vari commissioner dei principali sport: da Adam Silver per la NBA fino ad arrivare a Dana White, presidente della UFC.

