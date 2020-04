Kevin Garnett: “Il mio sogno è comprare i Sonics e riaverli in NBA!”

I Seattle SuperSonics non richiamano solo grande affetto e amore da parte dei tifosi NBA di tutto il mondo, ma anche tra diversi giocatori ed ex giocatori della Lega. Tra questi figura Kevin Garnett il quale nelle scorse ore ha parlato dell’ipotesi, per ora poco concreta, di poter vedere la città di Seattle riavere una squadra nella Lega.

Il prossimo Hall of Famer, ha svelato ad Associated Press il suo più grande sogno:

“Abbiate pazienza, ma prima o poi la NBA tornerà in città. Se devo proprio dire un sogno che ho, è quello di riuscire a comprare i Seattle Supersonics e riportare la NBA nel nord-ovest del Paese. È qualcosa di cui c’è assoluto bisogno, è essenziale, a mio avviso: Seattle ha avuto un’importanza enorme per la nostra lega — non solo Portland, ma tutto il nord-ovest del Paese ce l’ha. Mi piacerebbe tantissimo riportare Seattle nella NBA”.

I SuperSonics entrarono in NBA nella stagione 1967-68 e ottennero un successo rilevante fino alla loro delocalizzazione in Oklahoma City con la nascita dei Thunder nel 2008. Diversi i giocatori di spicco regalati proprio dalla squadra di Seattle tra cui Lenny Wilkins (sia come giocatore che come allenatore), Spencer Haywood, Jack Sikma, Gary Payton e Ray Allen – compagno di squadra di Garnett a Boston. Seattle è arrivata nelle Finals NBA in ben 3 occasioni, vincendo un titolo nel 1979.

LEGGI ANCHE

NBA, Karnisovas nuovo VP dei Chicago Bulls

NBA, Svelati i primi nomi dei partecipanti di H-O-R-S-E

NBA, LeBron: “Orgoglioso dei miei Lakers! Sarebbe dura non finire la stagione”