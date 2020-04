La notizia era nell’aria e, tra qualche ora, sarà ufficiale: Arturas Karnisovas sarà il nuovo vicepresidente esecutivo dei Chicago Bulls.

La presidenza della squadra della città del vento ha fatto un’offerta all’ex GM dei Denver Nuggets ieri sera e, secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, il manager lituano ha subito accettato.

Bulls offered the job to Karnisovas earlier this evening, and negotiated the details through the night, sources said. Karnisovas will leave Denver for Chicago after helping Tim Connelly and Josh Kroenke to rebuild the Nuggets into a Western Conference contender. https://t.co/HMtQ2OivGQ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 9, 2020