I 10 marcatori All-Time dei Chicago Bulls

Quando si parla dei Chicago Bulls, ovviamente il primo nome ai quali li si associa non può essere altri che quello di Michael Jordan. Esattamente come compiuto da LeBron James con i Cleveland Cavaliers, la storia della franchigia dell’Illinois conosceva più ombre che luci prima del 1984 e dei suoi sei titoli NBA messi in bacheca grazie alle prestazioni del suo campione.

Ciononostante, nella sua storia sono stati numerosi i giocatori ad aver militato tra le sue fila che, pur avendo vinto meno di quanto meritassero, rimarranno comunque nelle pagine della storia del gioco. Andiamo dunque vedere la classifica dei 10 marcatori All-Time dei Chicago Bulls.

10. Derrick Rose – 8.001 punti

Questa lista parte subito con un nome altisonante, trattandosi di Derrick Rose.

Con i suoi 8.001 punti realizzati in otto stagioni, il prodotto di Memphis ma nativo dell’Illinois è stato a lungo considerato l’erede naturale di Michael Jordan, avendo riportato in auge i suoi Chicago Bulls dopo anni di anonimato.

Prima che l’infortunio al crociato, subito nella gara coi Philadelphia 76ers, ne compromettesse la carriera, il gioco di Derrick Rose si basava su di una esplosività fisica stellare, che gli ha permesso di dominare la lega e conquistare il premio di MVP nel 2011, a soli 22 anni.

Dopo diversi anni in sordina, con le deludenti esperienze a New York e Cleveland costellate da infortuni, tali da far ipotizzare un suo ritiro anticipato, ha fortunatamente ritrovato il giusto equilibrio tra il suo fisico devastato ed il proprio talento, prima con i Minnesota Timberwolves e attualmente ai Detroit Pistons.