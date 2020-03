NBA, Adam Silver si taglia lo stipendio del 20% in vista di una crisi economica

Il mondo sportivo si sta interrogando sul duro impatto economico a cui si andrà in corso nei prossimi mesi a causa della pandemia che sta colpendo il mondo intero. Così come in Europa, anche le leghe professionistiche americane stanno cercando di capire come e quando poter ripartire per limitare, in qualche modo, i danni economico-finanziari che inevitabilmente ci saranno.

Se il Bayern Monaco ha annunciato un taglio volontario degli stipendi tra staff e giocatori del 20% lanciando per prima questo tipo di ‘aggiustamento’, la NBA ha risposto con lo stesso taglia percentuale che colpirà Adam Silver, commissioner della Lega, il vice-commissioner Mark Tatum insieme a tutta la prima linea (i top manager) dell’organizzazione.

The NBA is reducing base salaries by 20 percent of approximately 100 of the league office’s top-earning executives around the world, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 26, 2020

Queste le parole di un portavoce della NBA raccolte da ESPN a riguardo:

“In tempi come questi, davvero singolari, al pari di quello che hanno già fatto altre aziende anche la NBA è costretta a prendere piccoli passi per attutire il duro impatto economico verso il nostro business”

Tra le varie franchigie NBA, invece, i tagli ai salari del personale dipendente non dovrebbero verificarsi anche per merito delle numerose azioni messe in piedi dalle stesse organizzazioni e dai giocatori che si sono mossi in loro aiuto attraverso donazioni di diverse migliaia di dollari.

