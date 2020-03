BIG3, Ice Cube pensa ad un reality show sul basket mentre la NBA è ferma

Se lo stop alla NBA, come è prevedibile che sia, proseguirà anche il prossimo mese ci potrebbe essere una bella sorpresa per tutti appassionati di basket americano. I fondatori della BIG3, Ice Cube e Jeff Kwatinetz, starebbero infatti pensando a un torneo 3×3 con gli atleti NBA già negativi al test per il coronavirus. Queste le parole di Kwatinetz rilasciate a Yahoo Sports:

“Faremo di tutto per proteggere i giocatori, e questo attraverso test e una quarantena adeguata. Io e Ice Cube pensiamo di poter dare un po’ di sano intrattenimento legato al basket, per aiutare ad uscire da questa pandemia. Cube ed io abbiamo lavorato nel mondo dell’intrattenimento per 30 anni. È il nostro lavoro.”

I due infatti hanno fondato tra le altre cose BIG3 appunto, un torneo di basket 3×3 tra, solitamente, ex giocatori con un passato nella NBA.

L’idea che muove i due imprenditori è quella di un torneo simile, ma con giocatori attivi e in stile reality show. I giocatori verrebbero quindi ospitati in una casa e sarebbero ripresi anche durante la vita quotidiana. La competizione invece sarebbe ad eliminazione diretta, con squadre miste ed eliminazione dal torneo (e quindi dalla casa) ad ogni sconfitta.

Un’idea interessante, che non potrà di certo sostituire la NBA, ma che potrà aiutare i milioni di appassionati a svagarsi coi propri beniamini. Magari godendosi anche un po’ di sano e spettacolare basket 3×3. Con tutte le abilità che un giocatore professionista è in grado di mettere in campo.

C’è da vedere ora se l’idea otterrà l’approvazione della Lega americana di basket, dell’associazione dei giocatori ma anche di tutte le altre autorità preposte. Perché il momento è delicato e ogni cosa va fatta con la massima attenzione.

