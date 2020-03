NBA, I Phoenix Suns streammeranno le partite sospese con NBA 2K su Twitch

Non c’è emergenza che tenga per i Phoenix Suns. La franchigia dell’Arizona, di fatto, ha risposto in maniera propositiva alla sospensione della stagione NBA decisa poche ore fa: streammare le restanti partite in calendario su Twitch. Ovviamente il videogioco utilizzato sarà NBA 2K20. Le partite, che seguiranno rigorosamente il calendario NBA d’origine, saranno trasmesse in diretta a partire dal matchup dei Suns del 14 marzo contro i Dallas Mavericks.

The season isn’t over yet… We will continue to play the Suns season games on @NBA2K! Saturday’s game will be moved to tomorrow. Join us live on @Twitch as we take on the @dallasmavs! pic.twitter.com/745QIuvCMc — Phoenix Suns (@Suns) March 13, 2020

La curiosa decisione succede dopo la pubblicazione della reazione di Devin Booker, stella dei Suns, alla notizia della sospensione della stagione arrivata proprio mentre stava giocando live su Twitch. L’All-Star, una volta saputa la breaking news, ha continuato a streammare ‘tranquillamente’ come possiamo notare dal video di seguito.

Devin Booker finding out during his Twitch stream that the NBA season has been suspended. pic.twitter.com/AI4zGfKgI0 — Kellan Olson (@KellanOlson) March 12, 2020

