NBA, John Collins sente di meritare un contratto al massimo salariale

Per John Collins, giocatore degli Atlanta Hawks, teoricamente quest’estate arriverà la proroga del contratto, e il giocatore ha già fatto sapere di sentirsi pronto per firmare un accordo con grandi numeri.

Collins, infatti, ha dichiarato a The Athletic di ritenersi idoneo per un contratto al massimo salariale. Gli Hawks possono tenerlo e confermare un’estensione contrattuale in qualsiasi momento tra il 1° luglio e l’inizio della prossima stagione NBA. Ma se non viene raggiunto un accordo, Collins diverrà free agent nell’estate del 2021. Nonostante ciò, gli Hawks potrebbero comunque provare a trattenerlo proponendo e abbinando diversi tipi di offerte, ma dovranno affrontare la concorrenza di diverse squadre per mantenere il ragazzo nel team.

Collins ha perso 25 partite all’inizio di questa stagione a causa di una sospensione per violazione del programma antidroga della NBA. Il giocatore, infatti, è risultato positivo all’ormone della crescita. La sospensione, però, ha avuto poco impatto sulle prestazioni di Collins.

Il direttore generale degli Hawks, Travis Schlenk, ha dichiarato a The Athletic che diverse squadre hanno chiesto informazioni sulla disponibilità di Collins alla scadenza del contratto, ma che Atlanta non è interessata a cedere il giocatore. Schlenk ha poi definito Collins come uno dei migliori giocatori del roster.

Tornando alla prossima estate, il 22enne è idoneo per firmare una proroga massima di cinque anni. Atlanta potrebbe addirittura estendere questo tipo di contratto a $ 217,5 milioni, ma ciò implicherebbe che gli Hawks rendano Collins il giocatore chiave della franchigia. Dunque l’opzione più probabile per il giocatore è quella di quattro anni a $ 140 milioni.

In questa stagione Collins sta giocando con una media di 21.6 punti, 10 rimbalzi e 1.5 assist a partita, facendo del tiro da tre punti una caratteristica in cui sta continuamente migliorando.