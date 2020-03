Ben Simmons, ala dei Philadelphia 76ers, rimarrà fuori per almeno altre tre settimane a causa del suo infortunio alla schiena. Questo quanto riporta Derek Bodner di The Athletic. L’ultimo aggiornamento rilasciato dalla franchigia ha svelato come il giocatore stia gradualmente aumentando i carichi d’attività mentre continua il suo percorso riabilitativo ma che ci vorrà ancora qualche settimana per riaverlo operativo sui parquet della NBA.

L’ala ha accusato i primi dolori lo scorso 22 febbraio. Da quel momento in poi Simmons non si è più visto in circolazione con Phila che nel frattempo ha dovuto fare i conti anche con l’assenza di Joel Embiid. Il nativo australiano aveva saltato già diverse partite nel suo primo anno da rookie a causa di un infortunio al piede durante il training camp. Tornato per l’inizio della stagione 2017-18, Simmons negli ultimi due anni ha saltato solo quattro partite.

Il 23enne è uno dei giovani più ‘importanti’ della NBA da quando i Sixers lo hanno selezionato con la prima scelta al Draft NBA 2016. In questa stagione, la stella di Phila sta viaggiando con una una media di 16.7 punti, 8.2 assist, 7.8 rimbalzi e 2.1 palle rubate con il 58.5 percento dal campo in 54 presenze.

LEGGI ANCHE

NBA, John Collins sente di meritare un contratto al massimo salariale

NBA, Daryl Morey spiega il perché della trade per arrivare a Westbrook

Dopo la NBA: 10 ex-giocatori che hanno cambiato vita