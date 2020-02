Brutte notizie per i Sacramento Kings: Marvin Bagley III si è nuovamente infortunato al piede e, per questo motivo, starà fuori per oltre tre settimane, come riporta ESPN.

Il giocatore è stato visitato dallo specialista Dr. Martin O’Malley e, come riporta James Ham per NBC Sports, è stata confermata la distorsione al piede sinistro.

Marvin Bagley visited foot specialist Dr. Martin O'Malley, who confirmed that he aggravated his mid-foot sprain. The Kings will update his condition again in three weeks. No timetable for a return.

— James Ham (@James_HamNBCS) February 20, 2020