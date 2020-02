NBA, Marco Belinelli sulle voci di mercato: “Via da San Antonio? Vedremo”

Marco Belinelli potrebbe lasciare San Antonio. Questa la voce di mercato che sta circolando ormai da diversi giorni e che copre di mistero il futuro in NBA del nostro giocatore italiano. La guardia, inoltre, non sta vivendo un momento brillantissimo tra le fila degli Spurs con coach Popovich che gli sta regalando pochi minuti rispetto al solito. Belinelli ha parlato del suo difficile periodo nella Lega ai microfoni di Sky Sport:

“Non è facile, bisogna essere forti mentalmente, cercare di pensare positivo e andare avanti. Cerco di farmi trovare pronto quando viene chiamato il mio nome, ma è difficile perché penso e credo di poter stare in campo e poter dare il mio contributo. Quando questo non è possibile è normale essere giù di morale e molto nervoso: l’unica risposta è continuare a lavorare – pesi e sedute di tiro – ma cerco anche di distrarmi un po’ trascorrendo del tempo con la mia famiglia e la mia ragazza”