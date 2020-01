NBA, Tyronn Lue torna sull’addio ai Cavs: “Pensavo di meritare più tempo”

L’addio ai Cleveland Cavaliers è ancora una ferita aperta per Tyronn Lue. Nonostante oggi sia l’assistente principale di coach Doc Rivers sulla panchina dei Los Angeles Clippers infatti, ancora non comprende a pieno la scelta dei Cavs di separarsi.

In una recente intervista rilasciata a Joe Vardon di The Athletic, Lue è tornato sull’addio ai Cavs. Queste le sue parole:

“Dopo aver vinto un titolo (e fatto altre due Finali consecutive), sapevamo di dover fare qualcosa di diverso, un nuovo ciclo. Dovresti avere quel margine di manovra per poter affrontare un paio di stagioni difficili. E invece è arrivato il licenziamento. Non credo sarebbe dovuto succedere ma è un business e quindi devi accettarlo. Sicuramente però non si vede molto spesso un coach che viene licenziato dopo tre Finals consecutive e un titolo. Anzi…probabilmente non è mai successo”