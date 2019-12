Linea dura dei Philadelphia 76ers che hanno annunciato di aver bannato dal Wells Fargo Center i due tifosi che nella scorsa notte avevano insultato pesantemente Isaiah Thomas mentre quest’ultimo era impegnato ai tiri liberi. I due soggetti, secondo quanto riportato da ESPN, avrebbero mostrato il dito medio e urlato contro il giocatore dopo il primo tiro dalla lunetta errato dal playmaker. Lo stesso giocatore di Washington, al successivo timeout, era salito sugli spalti per chiarire con i due tifosi per poi essere espulso dalla terna arbitrale.

"Don't do that, man."

IT confronts the fan who allegedly shouted "f–k you, b—h" after he made a free throw.

(via @victoriafinn10) pic.twitter.com/CR7xTcnWZA

